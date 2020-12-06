Пожар был ликвидирован на площади 80 кв. м.

В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании частного жилого дома по адресу: Меленковский район, д. Тургенево, ул. Муромская д. 110. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений дом горел по всей площади. Существовала угроза загорания соседнего дома. Пожарные не допустили дальнейшего распространения огня. Пожар был ликвидирован на площади 80 кв. м. Пострадавших и погибших нет. Предварительная причина пожара короткое замыкание электропроводки. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 13 человек личного состава.(Фото:пресс-служба МЧС по Владимирской области)