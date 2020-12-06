В Гусь-Хрустальном активисты собрали новогодние сани. Это уже второй проект Василия Калинина и его команды. В этот раз "тюнинг" немного отличается.

В Гусь-Хрустальном активисты собрали новогодние сани. Это уже второй проект Василия Калинина и его команды. В этот раз "тюнинг" немного отличается.Основа саней - прицеп. Сиденья - от автомобиля, стенки из фанеры, покрашены яркой краской. Сейчас решается вопрос с иллюминацией. Да и здесь фантазия не заканчивается, рассказывает Василий Калинин. По его словам, в этом году сани начали готовить за месяц - чтобы успеть превратить их в настоящее новогоднее чудо и собрать подарки. Все желающие могут помочь Василию . И скоро волшебная карета начнет свое путешествие.Василий Калин - автор Новогодних саней:- Вдруг, если такое получится и подарков будет много - они останутся. Я просто обращаюсь ко всем. В любом случае они будут розданы. После Нового года, на рождественские праздники. У нас же будут длинные выходные!