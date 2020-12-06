На 6 декабря функционирует лишь «Пингвин» в Добром.

В областном центре не торопятся заливать катки во дворах домов. На 6 декабря функционирует лишь «Пингвин» в Добром. Ещё заливаются два катка - на Пушкинском бульваре и в Центральном парке. В ледовом комплексе «Владимир» массовое катание на коньках вовсе запрещено.В мэрии Владимира поясняют, что все будет зависеть от требований Роспотребнадзора. Надо понимать, что в условиях роста заболеваемости коронавирусом любые скопления людей чреваты непредсказуемыми последствиями.В пресс-службе горадминистрации, добавили, что решение по работе ледовых площадок будут приниматься на следующей неделе.