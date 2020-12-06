Об этом сообщил вице-губернатор Роман Годунин на своей странице в соцсети:

В проблемном доме в микрорайоне Коммунар подключили отопление. Об этом сообщил вице-губернатор Роман Годунин на своей странице в соцсети:«В Коммунаре в доме 19 на ул. Центральная дали тепло - как я и обещал жителям при нашей последней встрече. Расходы по его оплате до момента ввода дома в эксплуатацию несет застройщик. На след неделе подведём итог по внесению изменений в проект охранных зон».Напомним, проблемный дом в микрорайоне Коммунар грозили из-за долгов застройщика. О том, что в доме может погаснуть свет, жители узнали от ресурсоснабжающей организации.