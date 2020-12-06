В августе Александр Лукашенко вышел с автоматом Калашникова и вооруженным 15-летним сыном Николаем к омоновцам, защищающим Дворец Независимости. На днях инициатива BYPOL обнародовала видео с той встречи президента с силовиками. Оказалось, некоторые из них не воспринимают всерьез лидера страны.

В августе Александр Лукашенко вышелс автоматом Калашникова и вооруженным 15-летним сыном Николаемк омоновцам, защищающим Дворец Независимости. На днях инициатива BYPOL обнародовала видео с той встречи президента с силовиками. Оказалось, некоторые из них не воспринимают всерьез лидера страны.Рейтинг Александра Лукашенко среди жителей Белоруссии крайне низкий. Многие граждане не согласны с итогами президентских выборов. Они уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы, а победу одержала Светлана Тихановская.В надежде добиться новых выборов и отставки Лукашенко белорусы каждое воскресенье устраивают масштабные акции протеста. Одна из них состоялась 23 августа. Тогда протестующие дошли до Дворца Независимости, но омоновцы преградили им путь.Вскоре недовольные режимом белорусы разошлись, а на месте появился Лукашенко. На опубликованных ранее кадрах было видно, что президент выразил благодарность силовикам, назвал их поступок подвигом и пообещал не оставаться в долгу.Сегодня интернет-пользователи обсуждают кадры, снятые непосредственно одним из омоновцев. Как пишут оппозиционные СМИ, это видео "растопчет" рейтинг Александра Григорьевича среди силовиков.Судя по комментариям омоновцев, они не знали, что их ждет встреча с Лукашенко. Один из них сказал: "Смотри! Там президент сзади!". Спустя некоторое время другой тоже выразил изумление: "Вооружил *** сына *** до зубов. Пистолет, автомат". Пока Александр Лукашенко направлялся к силовикам, некоторые из них посмеивались.