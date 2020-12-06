В вестибюле станции метро «Киевская» Филевской линии при проведении досмотровых мероприятий у молодого человека обнаружены и изъяты 11 предметов, схожих с патронами калибра 7,62 мм...

Сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене совместно с коллегами из отдела уголовного розыска задержали 20-летнего приезжего, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов.В вестибюле станции метро «Киевская» Филевской линии при проведении досмотровых мероприятий сотрудниками полиции УВД на Московском метрополитене был установлен 20-летний молодой человек, у которого в находящейся при нем сумке были обнаружены и изъяты 11 предметов, схожих с патронами калибра 7,62 мм.По результатам проведенного исследования 10 изъятых патронов относятся к категории боеприпасов и предназначены для стрельбы, один патрон является учебным и к категории боеприпасов не относится, для стрельбы не пригоден.Установлено, что задержанный нашел патроны на полигоне одной из воинских частей в Подмосковье и вопреки правилам оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств, присвоил себе.По данному факту дознанием УВД на Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс – служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18