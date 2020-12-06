В этом году Чемпионат мира по фитнесу должен был пройти в Лиссабоне. Но из-за пандемии состоялся в онлайн-формате.

В этом году Чемпионат мира по фитнесу должен был пройти в Лиссабоне. Но из-за пандемии состоялся в онлайн-формате. Владимирец Алексей Лясоха в свои 52 года попал в финал и завоевал бронзовую медаль в своей возрастной категории, уступив первые два места американцам. Мы пообщались с ним и узнали, сколько нужно посвящать времени спорту, чтобы стать чемпионом мира.Обычно чемпионат мира по функциональному фитнесу проходит в таком формате. Спортсмены выступают одновременно. Атмосфера напряженная. Азарт, накал страстей. Но в этом году чемпионат впервые - в онлайн режиме. Кажется, что так выступать проще. Но на деле даже не знаешь, как выглядит соперник. Опережают тебя или нет, рассказывает Алексей Лясоха.Алексей Лясоха - Чемпион мира по функциональному фитнесу:- Это были такие 4 комплекса с 10-ю минутами отдыха. То есть все очень быстро, усталость накатывала. Мы все были в одинаковых условиях, поэтому это было тоже интересно.Из России в возрастной категории 50-54 года заявлялись еще два участника, но не прошли отбор, рассказывает тренер Алексея Иван Новиков. Это лучшее соревнование в этом виде спорта. Честность результатов оценивал судья с международным сертификатом. И спортсмен из Владимира попал на чемпионат впервые. Как это удалось Алексею Лясохе?Иван Новиков - тренер:- Здоровый образ жизни. Пример своим друзьям, своей семье. Вот эти все составляющие являются критерием, чтобы человек мог пройти на чемпионат мира.На соревнования разрешалось только одного человека - это был сын Артем. Вел прямую трансляцию в соцсетях и подбадривал отца.- Давай-давай, давай-давай! Красавчик!Артёму Лясохе сейчас 21, и отец для него - пример номер 1. Артем уже знает, как стать чемпионом мира. Занимаются бок о бок. Хотя у Алексея, конечно, программа посложнее.Артём Лясоха:- Чтобы быть как папа, нужно не пропускать тренировки, следить за питанием. Регулярно заниматься. Не пить, не курить. И все получится. В общем, самое главное, упорно идти к своей цели.Иван бессменный тренер Алексея уже 10 лет. Начинали с трех тренировок в неделю. Сейчас чемпион посвящает спорту 6 дней. По его словам, достичь чемпионской планки можно в любом возрасте.Алексей Лясоха - Чемпион мира по функциональному фитнесу:- И вот эти 10 лет дали определенный результат, благодаря которому я смог выступать на таком высоком уровне, как чемпионат мира.- То есть стать чемпионом мира можно, если стал заниматься спортом только в 40 лет?- Вот я - живой пример этому.Сейчас у Алексея в планах - все-таки попасть на чемпионат мира, который будет проходить в реальных условиях. Чтобы ощутить настоящий соревновательный дух.Анастасия Сахарова. Вести-Владимир.