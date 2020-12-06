Принять участие в игре может любой житель областного центра.

До нового года меньше месяца. И во Владимире открылся «Штаб Тайного Санты». Пользователи включаются в необычную игру. «Secret Santa»- своеобразный «подарковорот». Принять участие в игре может любой житель областного центра. Суть ее заключается в том, что люди приносят свои подарки получают номерки, а в новогодние праздники происходит розыгрыш, кому и какой подарок достанется. Сейчас в штабе 13 подарков. Штаб находится в кофейном баре «План Б». Раздача подарков состоится 27 декабря в 19 часов. Так что время поучаствовать уже есть! Все подробности на странице Тайного Санты в Инстаграм.