Новые данные по коронавирусу во Владимирской области. 150 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 14 099 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (38 новых

Новые данные по коронавирусу во Владимирской области. 150 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 14 099 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (38 новых пациентов за сутки). На втором месте Гусь – Хрустальный и Муром (17 новых КОВИД-носителей). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 2 618