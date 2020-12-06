С начала пандемии вирус подхватили 14 099 жителей.

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, за прошедшие сутки во Владимирской области выявлено 150 новых случаев заражения Covid-19. Исцелились от недуга – 146 человек.Согласно статистике 38 новых инфицированных прибавилось во Владимире, 17 - в Гусь-Хрустальном, 17 - в Муромском, 10 - в Юрьев-Польском, 8 - в Ковровском, 8 - в Суздальском, 7 - в Вязниковском, 7 - в Александровском, 7 - в Кольчугинском, 6 - в Меленковском, 6 - в Собинском, 4 - в Гороховецком, 4 - в Петушинском, 3 - в Селивановском, 3 - в Киржачском районах, 2 – в городе Радужный, 2 - в Камешковском, 1 - в Судогодском районе.За минувший день от ковида в 33-ем регионе никто не умер.С начала пандемии вирус подхватили 14 099 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 12 473 заразившихся.