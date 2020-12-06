Медучреждение работает в штатном режиме.

В период пандемии коронавируса жителей Владимирской области продолжает волновать доступность онкологической помощи. Директор департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утёмова пояснила, что региональный клинический онкодиспансер работает в штатном режиме. Все 11 отделений действуют с полной нагрузкой, а диагностические службы перевыполняют плановые задания.«В настоящее время из 93 врачей 9 находятся на больничном, из них 7 – из-за коронавируса. Из 202 медсестёр болеют – 27. Диагноз ковид - у 13», - добавили в пресс-службе обладминистрации.