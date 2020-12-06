За прошедший день от ковида в регионе скончались две женщины 63 и 72 лет.

Как сообщает сайт правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 129 новых случаев заражения Covid-19. Исцелились от недуга – 129 человек.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 62 костромичам. 28 новых пациентов выявлено в Галичском районе. По девять заразившихся прибавилось в Буе и Шарьинском районе. Пять заболевших в Костромском районе, четыре – в Макарьевском районе, по два – в Антропово, Волгореченске и Мантурово. По одному инфицированному добавилось Кадые, Нее, Нерехте, Судиславле, а также в Красносельском районе.За прошедший день от ковида в регионе скончались две женщины 63 и 72 лет.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 12 207 человек. Врачам удалось поставить на ноги 9 191 человека. В стационарах лежат 761 жителей области, из них 350 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 469 пациентов.