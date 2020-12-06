17 декабря пройдет ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина.

17 декабря пройдет ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Задать вопросы смогут не только представители СМИ – для граждан тоже предусмотрена возможность обратиться к главе государства. Задавать вопросы можно уже с 6 декабря.Отправить вопросы Владимиру Путину можно с помощью приложения «Москва – Путину», которое уже доступно для скачивания. С его помощью можно будет совершить видеозвонок, записать видеовопрос главе государства, отправить ранее записанное видео с вопросом (длительность – не более минуты), а также текстовое сообщение.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, работа таких сервисов позволит использовать в этом году на ежегодной большой пресс-конференции Путина элементы прямой линии. Также задать вопросы можно будет сделать через сайт, который будет запущен в преддверии пресс-конференции.