И сегодня, 6-го декабря, в России отмечают День памяти святого благоверного князя Александра...

И сегодня, 6-го декабря, в России отмечают День памяти святого благоверного князя Александра Невского.Он родился в 1221 году в Переславле-Залесском. Был вторым сыном переяславского князя Ярослава и внуком Всеволода Большое Гнездо. Заступник русской земли, великий князь киевский, новгородский, владимирский. В Невской битве в 1240 году вместе с дружиной он сумел разгромить шведов в устье реки Ижоры. Он же одержал победу в решающем сражении против Ливонского ордена на льду Чудского озера зимой 1241-ого. Александр Невский - гениальный полководец, дипломат, защитник православной веры. Изначально великий князь был погребён в стенах Богородице-Рождественского монастыря Владимира. Мощи Александра Невского были перенесены в Санкт-Петербург в 1724-ом. Напомним, в этом году, когда страна отмечает 800-летие со дня рождения князя, наш регион стал одним из самых активных участников межрегиональной акции "Венок славы Александра Невского".