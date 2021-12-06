Пресс-служба Администрации Владимирской области сообщает, что 3 декабря состоялось областное...

Пресс-служба Администрации Владимирской области сообщает, что 3 декабря состоялось областное торжественное собрание, посвящённое Международному дню инвалидов. Мероприятие провели в формате телемоста между студиями Департамента социальной защиты населения Владимирской области и комплексных центров социального обслуживания населения. В собрании участвовали более 120 активистов общественных организаций инвалидов и руководители учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения. Из основной студии их приветствовали врио заместителя Губернатора Константин Баранов, директор Департамента социальной защиты населения Любовь Кукушкина и руководители областных организаций инвалидов.В ходе мероприятия персональными призами администрации Владимирской области «За социальную и творческую активность» награждены члены региональных отделений Всероссийского общества слепых Ольга Рыбакова и Нелля Кулигина, Всероссийского общества инвалидов Ирина Царёва и Ирина Селиванова, Всероссийского общества глухих Оксана Хорошилова.В этом году впервые вручены персональные призы гражданам, вносящим вклад в развитие, воспитание, обучение и защиту прав инвалидов и детей-инвалидов. В числе награждённых − Елена Алтунина (Всероссийское общество инвалидов), Елена Дулахаева и Светлана Дубенская (обе − Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет»).Благодарственными письмами областной администрации отмечена работа активистов Всероссийского общества слепых Галины Гущиной, Александра Кондакова и Татьяны Териковой. В преддверии Международного дня инвалидов в регионе было проведено около 120 тематических мероприятий. Одним из наиболее ярких и трогательных стал областной конкурс детского рисунка «Я рисую этот мир», итоги которого подведены в торжественной обстановке.Победителями этого конкурса стали Антон Краснов (Муромский социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних») и Даниил Изместьев (Гусь-Хрустальный социально-реабилитационного центр для несовершеннолетних). На втором месте − Мария Данилова и Александра Афиногенова из Муромского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. 3 место разделили Николь Филиппова Николь (Ковровский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних) и Илья Перов (Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних).Подарком для участников телемоста стало выступление известного певца Бориса Конопаткина, лауреата международной премии «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства.Фото: https://avo.ru/