По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём 7 декабря...

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём 7 декабря во Владимире и по области ожидается выпадение сильного снега.Главное управление МЧС России предупреждает, что данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ.Гражданам рекомендовано соблюдать правила маневрирования на дорогах, не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.