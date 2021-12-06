Врио губернатора Александр Авдеев назначен исполняющим обязанности секретаря Владимирского...
Врио губернатора Александр Авдеев назначен исполняющим обязанности секретаря Владимирского регионального отделения партии "Единая Россия".
Как сообщает пресс-служба партии, с приходом Александра Авдеева, цитирую: "региональное отделение ставит перед собой задачу выхода на качественно новый уровень реализации партийной деятельности во благо жителей Владимирской области". Сам Авдеев поблагодарил генеральный совет "Единой России" за доверие и новые возможности.
С две тысячи восемнадцатого года пост секретаря регионального отделения партии занимал председатель областного Законодательного собрания Владимир Киселев. Александр Авдеев, отметил, что он многое сделал для того, чтобы партия заслужила авторитет у жителей региона.