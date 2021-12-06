Врио губернатора Александр Авдеев назначен исполняющим обязанности секретаря Владимирского...

Врио губернатора Александр Авдеев назначен исполняющим обязанности секретаря Владимирского регионального отделения партии "Единая Россия".Как сообщает пресс-служба партии, с приходом Александра Авдеева, цитирую: "региональное отделение ставит перед собой задачу выхода на качественно новый уровень реализации партийной деятельности во благо жителей Владимирской области". Сам Авдеев поблагодарил генеральный совет "Единой России" за доверие и новые возможности.С две тысячи восемнадцатого года пост секретаря регионального отделения партии занимал председатель областного Законодательного собрания Владимир Киселев. Александр Авдеев, отметил, что он многое сделал для того, чтобы партия заслужила авторитет у жителей региона.