Во Владимирской области в очередной раз обсудили проблему обманутых дольщиков. В регионе утверждена «дорожная карта» по восстановлению прав граждан. План-график актуализируется ..

Во Владимирской области в очередной раз обсудили проблему обманутых дольщиков. В регионе утверждена «дорожная карта» по восстановлению прав граждан. План-график актуализируется ежеквартально.«Вопрос должен быть полностью закрыт в 2023 году – эту задачу поставил Президент России», – напомнил Александр Авдеев.На сегодняшний день в списке проблемных объектов числятся восемь домов, в которых заключено 370 договоров. Во Владимире: №№17 и 31 по улице Верезинской, застройщик − ООО «Вертикаль»; №13 по улице Музейной (ООО «Р.К.Инвестиционная Славянская Риэлторская компания»); № 19 по улице Центральная в Коммунаре (ООО «Система»), ЖК «Вишня-парк» на Мира (ООО СК «Транш»). В Юрьевце: №1 «Б» в Школьном проезде (ООО «РостСтройИнвест»), №17 по улице Всесвятской (ООО «Импэкс»). В Покрове -на улице Пролетарской (ООО «Виста»).Что касается последнего сооружения, то планируется, что 7 декабря МКД исключат из реестра проблемных.«Права дольщиков полностью восстановлены», - сообщили в Белом доме.Многоквартирный дом №17 на улице Верезинская должен быть сдан в 4 квартале 2021 года, который заканчивается через три недели.«При лучшем раскладе объект будет введён в эксплуатацию уже в этом месяце», - пояснили в обладминистрации.Как добавили в пресс-службе губернатора, по-прежнему сложной видится«Как вариант, можно применить в отношении объекта механизмы Фонда защиты прав граждан, но тогда они получат не жильё, а компенсации. Или же использовать судебные решения, но и тут есть риски: неоднозначная судебная практика в разных регионах, достаточно высокая госпошлина для граждан», – пояснила заместитель директора департамента архитектуры и строительства Надежда Долинская.Между тем глава региона предложил снести «лишние этажи» новостройки.«Считаю, что самый реальный и правильный способ – стройфирме признать свою ошибку и демонтировать лишние этажи. Готов лично поучаствовать в выборе технологической методики. Параллельно с Инспекцией государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области, которая подала судебный иск для приведения постройки в соответствие, нужно готовить коллективный иск от самих дольщиков – суд его рассматривает в особом порядке» − пояснил Александр Авдеев.Напомним, что почти год назад его предшественник Владимир Сипягин намеревался узаконить их при помощи утверждения проекта объединённой зоны охраны объектов культурного наследия. А недавно депутат Госдумы Теперь тактика вновь может поменяться.