Байден не хочет вводить новые санкции против России. Такое мнение выразил посол США в России Джон Салливан.

Байден не хочет вводить новые санкции против России. Такое мнение выразил посол США в России Джон Салливан.Джо Байден настроен на дипломатический диалог с руководством России. Администрация нынешнего президента продолжает курс предыдущего главы государства.Вашингтон нацелен на конструктивный диалог с Москвой, убежден посол США в России Джон Салливан. Эксперт заявил, что Джо Байден стремится избежать введения новых санкций в отношении России.При этом Салливан отметил, что решение данного вопроса в любом случае не зависит лишь от персональной интенции американского лидера. На такие процессы влияют Россия, США, страны-союзники, а также те аспекты, которые и являются причинами введения ограничительных мер.Специалист отметил, что о нежелании Байдена накладывать санкции он узнал из беседы американского главнокомандующего с Владимиром Путиным. Стоит отметить, что ранее ограничительными мерами России пригрозил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он сообщил, что это будет сделано в случае "агрессии на Украине".Последнее время западная пресса распространяет данные о якобы готовящемся вторжении России на Украину. В Кремле называют подобные заявления безосновательными.