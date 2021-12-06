Уголовное дело рассмотрит Октябрьский суд Владимира.

Октябрьский суд Владимира рассмотрит уголовное дело против бывшего директора МИАЦа Ивана Сметанина, которого обвиняют в хищении 80 млн рублей. ЗаседаниеВ рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» экс-руководитель планировал закупить партию компьютеров. В конкурсной документации найдены коррупциогенные факторы – завышение цены контракта, указание конкретных моделей оборудования. В июне 2020 года на эти цели потратили более 121 млн рублей. Эксперты оценили стоимость приобретённой техники в 40 млн рублей. Ещё 80 млн, по предположению сыщиков, ушли «налево».Уголовное дело завели год назад. Бывшему чиновнику вменяют присвоение и растрату.