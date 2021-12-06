Центробанк намерен упростить процедуру возврата средств, украденных у россиян через банки, ввести обязательную для таких случаев сумму возмещения и поменять порядок списания средств при подозрительных операциях. Предложения ЦБ сейчас обсуждаются с банками.

Центробанк разослал банкам изменения, которые он предлагает внести в федеральный закон о национальной платежной системе (НПС). В них предусматривается возврат россиянам, ставшим жертвами мошенников, денежных средств в упрощенном порядке и предлагается рассчитать обязательную к возмещению сумму, сообщает РБК со ссылкой на материалы ЦБ за подписью директора департамента информбезопасности регулятора Вадим Уварова.Подлинность материалов изданию подтвердили три источника на банковском рынке, получение — представители Альфа-банка и Росбанка. В начале декабря о разработке поправок в закон о НПС Уваров сообщал на форуме AntiFraud Russia. Он отмечал, что поводом для коррекции закона стали наблюдаемая картина по доле возврата денежных средств клиентам, необходимость существенной модернизации механизма противодействия хищению денежных средств и возврата списанных со счетов клиентов денежных средств. В третьем квартале 2021 года мошенники похитили 3,2 млрд рублей, банки вернули клиентам 7,7% (около 250 млн рублей).По предлагаемому упрощенному порядку возврата денег пострадавший должен уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после того, как узнает об операции из сообщения от банка. Банк должен будет вернуть ему сумму, размер которой определит ЦБ. Он будет рассчитываться, исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80–90% всех случаев социальной инженерии. По данным группы Тинькофф, в 2020 году мошенники крали у россиян в среднем 13 900 рублей за один раз.Возврат денег в пределах рассчитываемой суммы будет обязательным для всех банков, но банкам с низким уровнем антифрода придется возвращать всю похищенную сумму. Низким уровнем защиты от хищений будут считаться инциденты, когда банки не могут обнаружить транзакции, проведенные без согласия клиента, даже при получении информации о них от ЦБ. Сейчас по закону банки должны возвращать средства только в тех случаях, когда они украдены не по вине клиента.Регулятор предложил увеличить сроки списания средств банками по операциям, которые они сочтут мошенническими. В материалах ЦБ отмечается, что за два дня клиент, который перевел деньги мошенникам, может осознать это и отменить перевод. Обязанность проверять операции на признаки мошенничества, включая сверку с базой о переводах без согласия клиента, ЦБ намерен возложить не только на банк гражданина или компании, которые являются инициатором операции по переводу или оплате, но и на банк, где обслуживается получатель этих денег.Регулятор рассчитывает наделить банки правом блокировать на пять рабочих дней все расходы по счету получателя средств, если в базе данных ЦБ есть информация о случаях переводов без согласия клиентов. В ЦБ объяснили такую блокировку необходимостью обращения в суд с требованием ареста счета и возврата денег. Блокировать операции банки смогут только на основании сведений о возбуждении уголовных дел.Представитель ЦБ рассказал, что законопроект прошел только первый раунд обсуждений, по его итогам готовится новая редакция. Руководитель направления по противодействию онлайн-мошенничеству Group-IB Павел Крылов отметил, что из предложенных ЦБ инициатив поможет увеличить возвраты только мера по установлению их суммы. Директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов считает, что обязательные возмещения не окажут положительного эффекта на динамику роста мошеннических операций.Далеко не все банки пользуются правом заморозки сомнительных операций, сказал директор по методологии и стандартизации Positive Technologies Дмитрий Кузнецов. Банки могут приостановить расходные операции по счету на срок до пяти рабочих дней, если клиент сообщает в свой банк о мошеннической операции, и сейчас, напомнил эксперт. Пяти рабочих дней, на которые ЦБ предлагает замораживать счет, недостаточно, чтобы потерпевший клиент успел обратиться в правоохранительные органы, нужно увеличить срок до 30 дней, добавил Иванов.