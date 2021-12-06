Реальная помощь тем, кто остался без крова. Добровольческое объединение Феникс во Владимире...

Реальная помощь тем, кто остался без крова. Добровольческое объединение "Феникс" во Владимире каждую неделю кормит бездомных. С подробностями - Артём Яковенко .Обманули, отняли, выселили - у всех этих людей примерно одна и та же история. Андрей Борщов потерял дом 15 лет назад. Родственников не осталось, помочь некому. С 2006 года мужчина живёт на улице. Он рассказывает, что выжить здесь можно только благодаря помощи добровольцев.- Я вот прихожу сюда горячую пищу покушать. Очень благодарен этим людям, то что они помогают.- Девчоночки очень хорошие!- Хорошо к вам относятся?- Хорошо!- Не обижают вас?- Нет! А чего нас обижать? Мы и так обиженные. Чем нас обижать то?Основал волонтерское движение "Феникс" владимирский фельдшер Артём Данилов. Каждый четверг он раздает одежду и еду, которую готовит сам. Часто оказывает и медицинскую помощьАртём Данилов, волонтер:- Сначала боялись, не доверяли. Что бесплатно кормим - ничего не хотим в замен. Потом уже люди привыкли. Взамен они отдают нам частицу тепла, которую получили от нас. Покушали, пообщались, согрелись И у них начинаются глаза искриться, появляться доброта, они начинают улыбаться, разговаривать.Артём собрал команду единомышленников. Горячие обеды каждую неделю в одно и то же время они отвозят сюда - на улицу Вокзальную. Также волонтеры помогают бездомным восстановить утраченные документы, а иногда даже вернуться к нормальной жизни.Летом у волонтеров Феникса появилась традиция - вешать вот такие ленточки на этот куст. Каждая их них символизирует бездомного, которому смогли найти кров.Артём Яковенко, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"