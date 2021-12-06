С начала года сотрудниками столичной Госавтоинспекции по выявленным фактам к административной ответственности привлечены более 150 собственников и водителей транспортных средств...

Управлением ГИБДД г. Москвы проводится мониторинг сети Интернет с целью выявления аккаунтов социальных сетей, в которых публично демонстрируются нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации и действия, создающие угрозу жизни и здоровью граждан.С начала года сотрудниками столичной Госавтоинспекции по выявленным фактам к административной ответственности привлечены более 150 собственников и водителей транспортных средств, демонстрирующих свои нарушения в Интернете. Составлено более 600 административных материалов за различные нарушения Правил дорожного движения.Сотрудниками ГИБДД установлены более 200 пользователей социальных сетей, чьи транспортные средства полностью идентифицированы. Работа по выявлению подобных правонарушений будет продолжена.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81