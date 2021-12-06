В выходные её проводили спасатели МЧС и представители органов местного самоуправления. Цель – предупредить провалы людей под лёд. На реках и озёрах он ещё очень тонкий. И представляет

В выходные её проводили спасатели МЧС и представители органов местного самоуправления. Цель – предупредить провалы людей под лёд. На реках и озёрах он ещё очень тонкий. И представляет опасность. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам и чиновники патрулировали замёрзшую гладь рек Клязьма в черте Владимира и Вязниковского района, а также Оки в черте Муромского района.