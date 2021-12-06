Борис Александрович Шилов в Муроме хорошо известен, как ветеран спорта и воспитатель ни одного поколения мальчишек в духе патриотизма и воли.

Борис Александрович Шилов в Муроме хорошо известен, как ветеран спорта и воспитатель ни одного поколения мальчишек в духе патриотизма и воли. Его знают и, как бывшего руководителя военно-спортивного клуба им. Саплина, несколько десятилетий назад именуемого «Морской школой ДОСААФ». За большой вклад в работу по подготовке и воспитанию юношей к службе в вооруженных силах РФ он был удостоен звания "Человек года". В свои 84 года по-прежнему в строю, что называется, не отстаёт от жизни и от своих воспитанников. Много лет он - постоянный участник различных соревнований по плаванию. Сегодня Борис Александрович вновь с золотом и серебром. В столице Мордовии прошли XXVIII соревнования по плаванию на Кубок России в категории "Мастерс." В Саранске собрались пловцы в возрасте от 25 до 94 лет из клубов ФПМ со всей страны. Принять участие в соревнованиях изъявили желание около 700 спортсменов, а разыграли более 1300 медалей в разных возрастных группах.Как и практически все соревнования, сейчас, в условиях пандемии, их проводили в закрытом режиме - без зрителей и болельщиков, и без приглашения иностранных спортсменов, прежних постоянных участников заплывов.В Кубке России участвовал и муромский спортсмен Борис Шилов. Он отстаивал честь своего города и региона на соревнованиях столь высокого уровня. И добился побед. На этапе 50 м – золото; 100 м – золото; 200 м – серебро. Кроме того, стал обладателем медали "За волю к победе!" в эстафетном соревновании.Борис Шилов постоянный участник этих соревнований и практически всегда возвращается домой с победой.Не сдавать своих позиций ни при каких обстоятельствах – такое правило у тренера и кумира парней ни одного поколения. Не один десяток муромских мальчишек, называют себя "шиловцами". И это звучит гордо.