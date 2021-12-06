Ранее Александр Авдеев пообещал открыть её раньше, чем обычно.

Во Владимире на Соборной площади разворачивают Рождественскую ярмарку. В сквер Липки привезли деревянные домики. Власти залили каток на бульваре Пушкина. Ведутся работы по монтажу каруселей.Ранее Александр Авдеев пообещал открыть её раньше, чем обычно.«Мы договорились с Андреем Станиславовичем, что постараемся пораньше развернуть торговлю новогодними сувенирами и украсить город. Прошу при этом всех соблюдать действующие ковидные ограничения», - отметил глава региона.Впервые ярмарку на европейский манер провели в 2013 году. В 2020 году из-за ковида она не состоялась. За восемь лет торговля размещалась сначала на Соборной площади, а потом на Георгиевской улице. Обычно открытие проходило после 20 декабря.