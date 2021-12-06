Австралия оказалась самой пьющей страной в мире. Об этом свидетельствуют данные Глобального исследования по наркотикам и алкоголю (GDR2021). Авторы исследования установили, что в среднем ..

Австралия оказалась самой пьющей страной в мире. Об этом свидетельствуют данные Глобального исследования по наркотикам и алкоголю (GDR2021).Авторы исследования установили, что в среднем австралийцы доводили себя до состояния алкогольного опьянения 27 раз в год: это почти в два раза больше, чем в среднем по всей планете. В числе лидеров по объему употребляемого алкоголя также оказались Дания и Финляндия, а по частоте употребления – Франция, граждане которой выпивают 132 раза в год, передает "".