От чего в данный момент следует защищаться, рассказал профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

От чего в данный момент следует защищаться, рассказал профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.Роспотребнадзор сообщил, что в России было выявлено два случая заражения омикрон-штаммов коронавируса. Новый вариант инфекции привезли российские пассажиры из Южно-Африканской Республики, где он был впервые обнаружен этой осенью.В беседе с телеканалом "360" вирусолог Анатолий Альтштейн отметил, что избежать проникновения омикрон-штамма в Россию было невозможно, поскольку данный вариант коронавируса является весьма заразным. Однако пока нельзя говорить о его опасности, ведь прошел всего месяц, подчеркнул эксперт.Профессор также обратил внимание, что в ЮАР не было зафиксировано роста смертности от нового штамма. Мол, в октябре на юге африканского континента от ковида скончались две тысячи человек, а в ноябре – в три раза меньше. Намного опаснее коронавирус "дельта", сделал вывод Альтштейн."Главный враг сейчас не штамм "омикрон", а "дельта", который убивает людей", – сказал эксперт.Вирусолог вновь призвал народ вакцинироваться. По его словам, существующие препараты, скорее всего, защитят и от омикрон-штамма, но при необходимости их модифицируют.Ранее "Дни.ру" , что за последние сутки в России выявили 32 136 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались от ковида 1 184 пациента.