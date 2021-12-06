В Суздале состоялся круглый стол по теме «Владимиро-Суздальская земля: сохранение духовного наследия во имя будущего». Экспертная встреча была посвящена участию Владимирской области в ..

В Суздале состоялся круглый стол по теме «Владимиро-Суздальская земля: сохранение духовного наследия во имя будущего». Экспертная встреча была посвящена участию Владимирской области в общеевропейском культурном маршруте «Святыни неразделенного христианства».В мероприятии приняли участие директор Департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова, автор идеи маршрута Мигель Паласио – доктор теологии (ThD), руководитель Ассоциации «Святыни неразделенного христианства», директоры региональных библиотек и музеев.В пресс-службе департамента культуры сообщили, что в 2021 году Ассоциация «Святыни неразделенного христианства» при финансовой поддержке Российского фонда культуры проводит цикл просветительских мероприятий, раскрывающих духовно-культурное наследие России общехристианского значения. Владимирская область вошла в число регионов-участников цикла.В ходе встречи в Суздале состоялось подписание меморандума о сотрудничестве Департамента культуры Владимирской области с Ассоциацией «Святыни неразделенного христианства». В меморандуме отмечено, что целью проекта является создание первого в мире культурного маршрута по основным культурным и духовным памятникам Европы, составляющим общехристианское наследие.Первым этапом сотрудничества станет проведение исследований по поиску объектов культурного наследия в регионе, отвечающих концепции маршрута «Святыни неразделенного христианства.