В Кирово-Чепецке двое мальчиков провалились под лед на реке Вятка. Один из детей погиб. На место происшествия оперативно прибыл участковый сотрудник полиции Антон Богданович, который смог ..

В Кирово-Чепецке двое мальчиков провалились под лед на реке Вятка. Один из детей погиб.На место происшествия оперативно прибыл участковый сотрудник полиции Антон Богданович, который смог удержать 11-летнего мальчика на поверхности воды до приезда спасателей. Они помогли обоим выбраться, после чего полицейский отправился домой, а спасенный ребенок – в больницу, где у него диагностировали переохлаждение. Придя в себя, мальчик рассказал, что был на реке не один: впереди шел его товарищ. Тело второго ребенка вскоре было найдено, сообщает