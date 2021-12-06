Тематическая встреча с учениками девятых классов средней школы №7 состоялась в Центральной библиотеке города Кольчугино.

Временно исполняющая обязанности начальника отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Кольчугинскому району майор полиции Евгения Колчанова совместно с инспектором филиала по Кольчугинскому району ФКУ УИИ регионального УФСИН капитаном внутренней службы Натальей Золотухиной провели среди учеников девятых классов средней школы №7 города Кольчугино урок правового просвещения. Встреча правоохранителей со школьниками состоялось в Центральной библиотеке города Кольчугина. В беседе также приняла участие заведующая городской библиотеки Елена Зорина.Сотрудники рассказали подросткам о своей сфере деятельности, специфике работы. Майор полиции проинформировала несовершеннолетних, чем уголовная ответственность отличается от административной, разъяснила, что совершение какого-либо проступка влечет за собой соответствующее наказание, а также объяснили с какого возраста могут привлекать к ответственности детей, а в каких случаях отвечать за содеянное детьми придется родителям.Правовая пропаганда проводилась в форме неформальной беседы, и школьники смогли задать правоохранителям вопросы не только на тему лекции, но и пообщаться на другие интересующие подрастающее поколение темы.