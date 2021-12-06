Ударив девушку, злоумышленник отобрал у нее денежные средства, после чего скрылся в неизвестном направлении...

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы по горячим следам задержали 38-летнего приезжего мужчину по подозрению в грабеже», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь на Проспекте Вернадского, возле одного из подъездов жилого дома напал на 29-летнюю девушку. Ударив ее несколько раз и применив силу, злоумышленник отобрал у гражданки имеющиеся наличные денежные средства, после чего скрылся в неизвестном направлении. Девушка сообщила о произошедшем своему молодому человеку, который ждал ее дома. Мужчина незамедлительно позвонил в полицию.В результате слаженных и профессиональных действий сотрудников патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы по горячим следам на улице Удальцова подозреваемый был задержан.Следствием ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Похищенные денежные средства в настоящее время изъяты и возвращены потерпевшей. Девушка искренне поблагодарила сотрудников полиции за оперативную и профессиональную работу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93