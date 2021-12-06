Перед встречей Путина и Байдена растет градус политической напряженности. Политолог объяснил, что стоит ожидать от события.

Перед встречей Путина и Байдена растет градус политической напряженности. Политолог объяснил, что стоит ожидать от события.В политологической среде наметился пик интереса к предстоящим переговорам Путина и Байдена. Подобные события зачастую становятся поворотными для большой геополитической игры.Лидерам двух государств точно есть что обсудить: от экономических вопросов до ситуации на Украине. При этом главный вопрос заключается в том, удастся ли политикам договориться в самых важных направлениях сотрудничества.Политолог Георгий Бовт считает, что переговоры Путина и Байдена будут крайне тяжелыми. Дело в том, что, по мнению эксперта, обе стороны уже обозначили свои позиции перед непосредственным диалогом.Теперь остается крайне мало пространства для маневра, поэтому отступать кому-либо из лидеров не представляется возможным. "Это будет потеря лица", — цитирует Бовта издание BFM.ru.Специалист убежден, что на данный момент на горизонте не видно какого-либо возможного компромисса. Как со стороны России, так и со стороны США было слишком много сказано.Ранее сообщалось, что в Стокгольме поспорили Энтони Блинкен и Сергей Лавров. Глава российского МИД напомнил, в Киеве в 2014 году произошел государственный переворот. Лавров также обвинил НАТО и ЕС в подавлении инакомыслия.