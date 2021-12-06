Развели понтонный мост в Вязниках. Причина – в тёплой погоде. Снег таял. Из-за этого уровень воды в реке стал выше. Переправа соединяла райцентр с населенными пунктами так называемой

Развели понтонный мост в Вязниках. Причина – в тёплой погоде. Снег таял. Из-за этого уровень воды в реке стал выше. Переправа соединяла райцентр с населенными пунктами так называемой Заречной зоны. Информация об этом появилась и в социальных сетях. В комментариях под опубликованным видео люди недоумевают – как теперь местным жителям выбраться на «большую землю». Как