Похитителя ребенка во Владимирской области будут судить по 73 эпизодам преступлений. Региональный Следком завершил расследование громкого уголовного дела. 26-летнего Дмитрия Копылова

Похитителя ребенка во Владимирской области будут судить по 73 эпизодам преступлений. Региональный Следком завершил расследование громкого уголовного дела. 26-летнего Дмитрия Копылова обвиняют в похищении ребенка, а также других тяжких и особо тяжких преступлениях. Следствие велось больше года. Напомним, 20 ноября 2020 года вся страна услышала невероятную новость – семилетний ребенок, которого почти два месяца считали