Всего ему вменяют более 70 преступлений.

Дело Передано в суд. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. Дмитрия Копылова также обвиняют в других тяжких и особо тяжких преступлениях.По версии следствия, насчитывается 21 эпизод по статье об изнасиловании малолетних детей, 19 случаев использования детей для изготовления порнографии, а также 12 эпизодов изготовления материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, 17 случаев изготовления и оборота материалов с порнографическими изображениями детей с использованием СМИ. Два дела относятся к статьям об использовании поддельных регистрационных знаков.Ранее сообщалось, что 28 сентября 2020 года фигурант похитил Савелия и удерживал его до середины ноября. Уголовное дело передали в центральный аппарат. Ребёнка нашли живым и вернули родителям.«В рамках расследования была установлена причастность Копылова к другим преступлениям, совершаемым с 2014 года. Он посягал на половую неприкосновенность ещё двух малолетних детей, а также к изготовлению, хранению и распространению порнографии», - уточнили в ведомстве.За год следователи собрали достаточную доказательную базу. Материалы переданы в суд для рассмотрения.