За нарушение правил санитарной и пожарной безопасности на фирму завели административные дела.

Во Владимирской области лесорубов, которые прокладывали створ будущей платной трассы М-12 оштрафовали на 550 тысяч рублей. Нарушения выявила прокуратура Селивановского района.Выяснилось, что в окрестностях посёлка Первомайский компания «Радуга» складировала спиленную древесину вдоль дороги. Бревна лежали рядом с лесом, их не опахали для предотвращения пожара. Возле пиломатериалов была установлена бытовка, а в 20 метрах расположилась свалка.В результате за несоблюдение правил санитарной и пожарной безопасности на фирму завели административные дела. За свои проступки подрядчик заплатил 300 и 250 тысяч рублей соответственно.