ПСБ запускает комплексную программу финансирования строительства жилых объектов для нужд предприятий ОПК и участников гособоронзаказа. Предприятия оборонного комплекса из любого ..

ПСБ запускает комплексную программу финансирования строительства жилых объектов для нужд предприятий ОПК и участников гособоронзаказа.Предприятия оборонного комплекса из любого региона России смогут получить инвестиционный кредит для целей строительства жилых домов. Объекты недвижимости планируется возводить на землях самих предприятий или на специально приобретаемых земельных участках, в том числе при финансовой поддержке ПСБ. Сотрудники предприятий ОПК имеют возможность купить квартиры в таких домах по льготным ценам.Реализация комплексной программы финансирования позволит обеспечить предприятиям ОПК снижение процентной ставки по инвестиционному кредиту, привлекаемому на строительство объектов жилья. Работники предприятий отрасли, в свою очередь, смогут приобрести жилье без первоначального взноса или пользоваться субсидиями от работодателя для оплаты ежемесячного платежа. При покупке такого жилья также будет предусмотрено снижение ставки по ипотеке для клиентов, которые обслуживаются в рамках зарплатного проекта, разработанного ПСБ специально для предприятий ОПК.«Сегодня создание конкурентных условий труда и привлечение высококлассных специалистов является приоритетным вопросом для работодателей - предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. ПСБ как опорный банк российского ОПК создает возможности для решения этой задачи, в том числе с помощью реализации совместных с работодателями программ, позволяющих сотрудникам приобрести жилье на льготных условиях. В настоящее время банк ведет работу по реализации нескольких пилотных проектов по строительству жилых объектов в разных регионах России. Цена квартир в рамках таких проектов определяется с учетом полной инвестиционной стоимости строительства, в целях обеспечения безубыточности, либо необходимого уровня доходности проекта для предприятия, - это позволяет предложить работникам предприятия ОПК квартиры по ценам ниже, чем средний уровень на рынке жилья. Предлагаемая банком программа инвестиционного финансирования во многом является уникальной для рынка и будет широко востребована в отрасли», - отметил директор департамента сложноструктурированных инвестиционных проектов ПСБ Андрей Монахов.В ПСБ в настоящее время для зарплатных клиентов – сотрудников предприятий ОПК действуют сниженные ставки на покупку жилья в ипотеку: по условиям «Госпрограммы-2020»* при покупке новостройки ставка для работников отрасли составляет от 5,85%, по программе «Семейная ипотека»** - от 4,39%, по программе «Новостройка»*** - от 8,95%, по программе «Вторичное жилье»**** - от 9,14%.* Ставка 5,85 % годовых по программе «Госпрограмма-2020» действует при покупке готового или строящегося жилья в новостройке у юридических лиц при наличии страхования. Первоначальный взнос от 15% до 80% от стоимости приобретаемой недвижимости. Сумма кредита от 500 тыс. руб. до 3 млн руб. Срок кредита – не более 360 месяцев. Право на получение кредита в соответствии с условиями программы имеют граждане Российской Федерации, при этом кредитный договор должен быть заключен до 01.07.2022 года (включительно).** Ставка 4,39% годовых по программе «Семейная ипотека» применяется для работников государственных и бюджетных организаций, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса, являющихся зарплатными клиентами банка, в семьях которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года произошло пополнение (родился ребенок), при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц при наличии страхования. Для остальных категорий клиентов ставка увеличивается на 0,56%. Первый взнос от 15% до 80% от стоимости приобретаемой недвижимости. Сумма кредита – от 500 тыс. до 12 млн рублей для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; и до 6 млн руб. для объектов, расположенных в остальных субъектах РФ. Срок кредита – от 36 до 360 месяцев.*** Процентная ставка 8,95 % годовых применяется по программе "Новостройка" для держателей зарплатных карт ПСБ, для работников оборонно-промышленного комплекса и клиентов премиального пакета Orange Premium Club, при наличии страхования. При покупке недвижимости у партнера сегмента "Platinum PSB" - процентная ставка 8,95 % годовых со страхованием. При покупке недвижимости у партнера сегмента "Gold PSB" - процентная ставка 9,15 % годовых со страхованием. Для остальных категорий клиентов - процентная ставка 9,55 % годовых со страхованием. Минимальная сумма кредита - 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита - 30 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 20 млн рублей - для иных регионов. Первоначальный взнос – от 15 до 80 % от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Срок кредита - от 3 до 30 лет. При размере первоначального взноса от 10 до 15 % (15% не вкл.) процентная ставка увеличивается на 0,44 процентных пункта для всех категорий клиентов. При размере первоначального взноса от 0 до 10% (0% вкл., 10% не вкл.) процентная ставка составляет 10,99% для держателей зарплатных карт ПСБ, работников оборонно-промышленного комплекса, клиентов премиального пакета Orang Premium Club и работников государственных организаций; для остальных категорий клиентов процентная ставка - 11,59%.**** Процентная ставка 9,14% годовых применяется по программе "Вторичный рынок" для держателей зарплатных карт ПСБ, для работников оборонно-промышленного комплекса и клиентов премиального пакета Orange Premium Club, при наличии страхования. При покупке недвижимости у партнера сегмента "Platinum PSB" - процентная ставка 9,14 % годовых со страхованием. При покупке недвижимости у партнера сегмента "Gold PSB" - процентная ставка 9,34 % годовых со страхованием. Для остальных категорий клиентов - процентная ставка 9,74 % годовых со страхованием. Сумма кредита от 500 тыс. рублей до 30 млн рублей - для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 20 млн рублей - для иных регионов. Первоначальный взнос – от 15 до 80 % от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Срок кредита - от 3 до 30 лет. При размере первоначального взноса от 10% до 15% (15% не вкл.) процентная ставка увеличивается на 0,35 процентных пункта для всех категорий клиентов.Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, об иных условиях его предоставления и погашения, и требованиях к заёмщикам вы можете узнать на сайте или по телефону колл-центра 88003337890 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объясн?ния причин.ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 г.