Следком завершил расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Копылова. Пресс-служба...

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Копылова.Пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области информирует, что ему предъявлено обвинение в совершении 21 эпизода преступлений (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), 19 эпизодов преступлений (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов), 12 эпизодов преступлений (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних), а также по ч. 1 ст. 325.1 УК РФ (неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства), ч. 1 ст. 326 УК РФ (использование заведомо подложного государственного регистрационного знака в целях совершения преступления) и (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).Напомним, 28 сентября 2020 года он похитил ребенка и удерживал его вплоть до обнаружения сотрудниками правоохранительных органов.После исчезновения ребенка уголовное дело по решению руководства СК России было передано в центральный аппарат. Местонахождение похищенного мальчика было установлено в результате скрупулёзной работы следственно-оперативной группы. Ребёнок был найден живым и возвращен родителям. Потерпевшему в ходе предварительного следствия была оказана квалифицированная помощь клинических психологов.В рамках расследования была установлена причастность Копылова к другим преступлениям, совершаемым с 2014 года, в том числе посягательствам на половую неприкосновенность двух малолетних детей, а также к изготовлению, хранению и распространению порнографических материалов.Следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая совершение указанных преступлений, в связи с чем уголовное дело в отношении Копылова направлено для передачи в суд.Фото: https://pixabay.com/ru/