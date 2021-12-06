В соответствии с Законом Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и...

В соответствии с Законом Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» лицам, понесшим в результате пожара материальный ущерб, предусмотрено оказание единовременной государственной социальной помощи.Департамент соцзащиты населения Владимирской области сообщает, что государственная социальная помощь на 2021 год установлена в размере 10796 рублей.Денежная выплата гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (понесшим в результате пожара или стихийных бедствий материальный ущерб), назначается на основании заявления и документов, подтверждающих обстоятельства о нуждаемости (например - справка МЧС о пожаре).Решение о выплате принимается государственным казенным учреждением социальной защиты населения по месту жительства.По состоянию на 01.12.2021 данной мерой социальной поддержки воспользовались 1358 человек на сумму 14,6 млн руб.Фото: https://pixabay.com/ru/