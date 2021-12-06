Репосты, лайки, комментарии. Что обсуждали пользователи региона? Самые яркие сетевые кадры - в...

Репосты, лайки, комментарии. Что обсуждали пользователи региона? Самые яркие сетевые кадры - в еженедельном обзоре Марии Платанюк.Коммунально-злободневное, новые заметки спасателя, бассейн под потолком и виртуозы- канатоходцы. Яркое сетевое в одном обзоре - прямо сейчас.Но в начале заглянем в инстаграм ГТРК "Владимир". Здесь вместе выбираем имя муромскому жеребёнку леопардовой окраскм. А вестийный тик-ток расскажет об усатом сержанте, который служит в МЧС.Острое коммунальное - в сообществе "Подслушано в Гусе"."Подслушано в Гусе" Круглогодичная лужа возле поликлиники. Люди пишут, что обращения не помогают.Похожая жалоба- из микрорайона Жилучасток. Пройти ни в школу, ни в детский сад, не в магазин невозможно. Ну а далее - ночной фонтан на улице Осьмова. Аж чугунный люк подняло, замечают в паблике. Заливает и дорогу, и тротуар.Заливает и жителей дома 76 по улице Михайловской в Суздале."Подслушано Суздаль": Видео разместили в "Подслушано Суздаль". По словам авторов, из-за текущей крыши под натяжным потолком образовался бассейн.И в этом же паблике - коммунально-ироничное. Готовятся к новому году. Так озаглавили это видео. "Дорожную тему" продолжает Подслушано Ковров."Подслушано Ковров": Люди жалуются, что в районе Циолковского остались вообще без дорог. Вдоль пятиэтажек всё перерыто. Это бездорожье к станции Александров. Зафиксировал АлексАвтолайф. Городская поликлиника на Кубасова. Что будет, когда всё замерзнет?Вязники Наш город": А это кадры из "Вязники наш город". Что с водой в микрорайоне Южный? , спрашивают вязниковцы.Пользователи обсуждают и испытание ненастьем. Вот штормовой циклон над Вязниками. Владимирская метель. Летающие теплицы, и сорванные крыши.А это видео из блога "Заметки спасателя" Михаила Быкова. Шквалистый ветер сорвал кровлю с дома по улице Социалистической. Её пришлось демонтировать.И вновь - по тонкому льду. Любителей зимней рыбалки спасатели предупреждают каждый день. Но нет. Рискуют. Как ещё достучаться?"Подслушано Судогда" предлагает оценить трюки канатоходцев."Подслушано Судогда": Представителей династии Рахмановых. Они поднимают гири зубами и бесстрашно бегают по канату на высоте в 11 метров.Здесь же- особенности зимней ловли рыбы на мормышку по-судогодски. Новое видео "Ловись, рыбка" от Егора Пушкарёва. И судогодские утки. На них, по словам подписчиков, можно смотреть бесконечно. Как и на смотровую площадку- вязниковский венец. Видео Василия Кочерова.И в завершение обзора - немного ретро."Вязники наш город": Вот так к примеру, заготавливали семена огурцов знаменитого сорта "Вязниковский"."Подслушано Суздаль": А далее кадры киножурнала "Наш край" от 1980-ого. Старшеклассники Коммунаровской школы- тогда ещё Суздальского района- на уроках автодела.Береги природу! А в финале - будни бобров и их проделки. А также красавцы - снегири, которые прилетают под окна.Ваших интересных фото и видео мы, как обычно, ждём по номеру "вестийного вацапа". Подписывайтесь на аккаунты ГТРК "Владимир" во всех социальных сетях. Будем вместе в эфире, и онлайн. До встречи.