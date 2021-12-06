Региональный Следком возбудил уголовное дело в отношении 14-летнего юноши, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда

Региональный Следком возбудил уголовное дело в отношении 14-летнего юноши, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). По версии следствия, около 8 часов вечера 29 ноября 2021 года в ходе конфликта подозреваемый умышленно нанес 17-летнему потерпевшему телесные повреждения, которые причинили тяжкий вред его здоровью. С места происшествия