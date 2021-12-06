Сотрудники полиции обнаружили и изъяли из кармана куртки гражданина 30 свертков с наркотическим средством, общей массой свыше 60 граммов...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в сбыте наркотического средства – героина.В ходе несения службы на Люблинской улице сотрудники полиции для проверки документов остановили автомобиль марки «Хендай Солярис», в салоне которого в качестве пассажира находился 21-летний местный житель. Молодой человек стал заметно нервничать, вследствие чего было принято решение произвести его личный досмотр. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли из кармана куртки гражданина 30 свертков с неизвестным веществом, общей массой свыше 60 граммов. Проведенное исследование двух свертков показало, что изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство – героин. Со слов задержанного, наркотик предназначался для последующего сбыта. Остальные свертки направлены на экспертизу.Следственным отделом ОМВД России по району Текстильщики г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18