6 декабря 2021 года исполняется 30 лет со дня образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков в системе МВД.

Сегодня исполняется 30 лет со дня образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков в системе МВД России.За 10 месяцев текущего года сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД достигнуты высокие показатели оперативно-служебной деятельности.На территории Владимирской области зарегистрировано свыше 1300 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 595 из которых выявлено сотрудниками наркоконтроля. Пресечена деятельность четырех нарколабораторий. К уголовной ответственности привлечено более 20 лиц в составе организованных форм. Из незаконного оборота изъято 1103539 грамм наркотических средств.На сегодняшний день Управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области представляет собой подразделение, на которое возложены функции по профилактике преступлений, связанных с оборотом запрещенных веществ, пресечению деятельности преступных сообществ, перекрытию контрабандных каналов поступления наркотиков в регион, уничтожению инфраструктуры их нелегального производства и целый ряд других. Руководит службой полковник полиции Пётр Бузин.6 декабря 2021 года за добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в служебной деятельности и в связи с 30-летием подразделений по контролю за оборотом наркотиков были поощрены сотрудники УНК УМВД России по Владимирской области и подчиненные сотрудники территориальных органов. Полицейские награждены почетными грамотами и благодарственными письмами.Справочная информация:В УВД Владимирского областного исполкома отделением по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УУР с 1991 по 1995 годы руководил полковник милиции Антропов В.И. Его преемником стал полковник милиции Лактионов В.В., который с 1995 по 1998 годы руководил Отделом БНОН УВД Владимирского облисполкома. Приказом начальника УВД Владимирской области генерал-майора милиции Л.П. Посашкова от 06.12.1999 года отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков был преобразован в управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Штат УБНОН тогда состоял из трех отделов и межрайонного отделения, в котором проходили службу 34 офицера. Костяк УБНОН составили сотрудники уголовного розыска: Тютюков А.К., Селин С.А., Улитин А.В., Петров С.Л., Лычагин А.М., Крюков А.А., Кузина Ю.В., Медведев П.Б., Капранов А.В., Гришин А.Ю., Романов А.Ю., Баскаков И.В., Михеева Е.И., Опацкая С.Н. под руководством полковника полиции Сомова С.Н.На базе инфраструктуры упраздненной Федеральной службы налоговой полиции Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина № 306 от 11.03.2003 года был образован Государственный комитет Российской Федерации по контролю за незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (с 09.03.2004 года Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации). Но функция борьбы с незаконным оборотом наркотиков осталась и в системе МВД России, и была возложена на отделы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УБОП, а затем УУР (Тимофеев С.М., Улитин А.В.). Возглавляли УФСКН в разные годы опытнейшие руководители – офицер УФСБ генерал-майор полиции Яневский А.С., а с 2004 года – генерал-майор полиции Зубатенко С.Н.Новое дыхание УФСКН России по Владимирской области получило в сентябре 2011 года с приходом нового начальника – генерал-лейтенанта полиции Мосалева С.В., ранее занимавшего должности начальника УБОП, УУР УВД Владимирской области.С 2012 года служба входила в десятку лучших подразделений России. Тогда коллектив стал монолитным инструментом борьбы с организованной преступностью. Его отличала сплочённость и единство различных специалистов-оперативников, следователей, экспертов, сил спецназа (Астафьев М.А., Болуков А.М., Левин А.Ф., Чупенков А.А., Мырзиков И.А., Шмелев А.М., Мышенкова Ж.А., Ермаков О.А., Гусев С.С., Князева Е.Ю.). Профессионалы из Владимирского управления впоследствии возглавили управления по Рязанской области (Селин С.А.) и Белгородской области (Тимофеев С.М.), а Мосалев С.В. был назначен первым заместителем оперативно-разыскного департамента ФСКН России.Специфика региона требовала нестандартных подходов, выработки новых методов раскрытия и расследования преступлений.В это сложное время служба была единым целым, и тем более ощутимыми становились потери.24.01.2007 года погиб, спасая людей на пожаре, старший оперуполномоченный отдела специального назначения УФСКН России по Владимирской области, капитан Марьюшкин Сергей Викторович. Ему было всего 32 года.Награжден орденом «Мужество» посмертно. Всю свою жизнь Сергей Марьюшкин посвятил служению государству. Дважды в 1995 - 1996 годах в составе отряда Владимирского ОМОН выполнял задачи в зоне чрезвычайного положения на территории Чеченской Республики по наведению Конституционного порядка. За проявленное мужество при проведении боевых операций был награжден государственной наградой – медалью «За отвагу».