Абоненты спутникового интернета SenSat (торговая марка компании РТКОММ — 100% дочернего общества «Ростелекома»), проживающие на труднодоступных и удаленных территориях России, получили ..

Абоненты спутникового интернета SenSat (торговая марка компании РТКОММ — 100% дочернего общества «Ростелекома»), проживающие на труднодоступных и удаленных территориях России, получили бесплатный и безлимитный спутниковый трафик для просмотра ТВ-каналов, кино и сериалов популярного видеосервиса Wink. Это стало возможным благодаря тарифной опции «Безлимит на Wink», которая пользуется большим спросом. В ноябре 2021 года пользователи SenSat просмотрели более 15 000 часов сериалов, фильмов и ТВ-программ, что в 19 раз больше показателей июля.«Рост интереса к тарифной опции "Безлимит на Wink” показывает, насколько важен для жителей удаленных и труднодоступных территорий страны качественный развлекательный и образовательный видеоконтент. Кроме того, благодаря первому на рынке совместному проекту оператора спутниковой связи и владельцев спутникового ресурса и мультимедийной платформы, мы избавили наших абонентов от лишних трат. РТКОММ старается удовлетворять запросы и ожидания как действующих клиентов, так и потенциальных пользователей, регулярно предлагая новые выгодные опции и решения для спутникового доступа в интернет. Мы продолжим системную и гибкую работу по выводу на рынок новых умных предложений, расширяющих уникальную тарифную линейку спутниковых решений, ориентированных на различные сценарии потребления трафика», — сказал коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл.Услуга оказывается на базе спутника связи «Ямал-601», оператором которого является АО «Газпром космические системы». Полные условия акции «Безлимит на Wink» доступны SenSat. Подключить новую тарифную опцию можно в личном кабинете абонента. Дополнительно для всех новых пользователей Wink на 30 дней бесплатно предоставляет 300 ТВ-каналов и 50 000 фильмов и сериалов в подписке «Трансформер».