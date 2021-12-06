Свыше 800 жителей Владимирской области с начала года переехали из аварийного жилья в...

Свыше 800 жителей Владимирской области с начала года переехали из аварийного жилья в благоустроенные квартиры.Расселяли людей по нацпроекту "Жильё и городская среда". До конца месяца переселить должны ещё свыше четырехсот двадцати человек. Для скорейшего новоселья часть денег на эти нужды перенесены со следующего года. Отметим, сейчас во Владимирской области все ещё остается почти 6 сотен домов непригодных для проживания.