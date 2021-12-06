Девять лет назад Анастасия Голуб потеряла самого близкого человека в своей жизни. Женщина унаследовала от знаменитой матери не только внешние черты, но и характер

Девять лет назад Анастасия Голуб потеряла самого близкого человека в своей жизни. Женщина унаследовала от знаменитой матери не только внешние черты, но и характерЖизнь известной российской актрисы Марины Голуб оборвалась 9 октября 2012 года. Трагедия шокировала многочисленных поклонников народной любимицы, но тяжелее всего пришлось дочери артистки. Анастасия Голуб потеряла самого близкого человека, невероятную поддержку и свою путеводную звезду во всех сферах жизни.Марина Голуб попала в крупную аварию, возвращаясь со спектакля "Смертельный двигатель". Тогда машина артистки была в ремонте и ей пришлось взять такси – автомобиль с Голуб протаранил Алексей Русаков. В результате ДТП травмы получили пять человек и скончались двое: Марина Григорьевна и ее водитель. Так российская публика потеряла свою любимицу, а тогда еще 27-летняя Анастасия Голуб – маму.Свою единственную наследницу Марина Голуб родила в 1985 году от первого мужа, бизнесмена Евгения Тройнина. Однако брак распался вскоре после появления на свет Насти. Наследница, казалось, практически ничего не взяла от отца. А вот от знаменитой матери девочка унаследовала и внешние черты, и жизненный оптимизм. Кроме того, дочь Анастасия Голуб всегда была близка с родительницей.В своем первом телевизионном интервью после трагедии наследница артистки рассказала телеканалу , что сразу четко осознала гибель мамы. Женщина признавалась, что совершенно не думает о виновнике аварии. Однако после того как лихача, так и не признавшего свою вину, отпустили на свободу спустя шесть с половиной лет колонии, Анастасия заговорила иначе. В интервью с Голуб заявила, что иногда просыпается по ночам и не верит, что трагическая авария произошла на самом деле.Несмотря на то, что в жизни девушки всегда был биологический отец, она продолжила общаться почти со всеми бывшими избранниками родительницы. По словам Анастасии, так в своем время ее воспитала мама. Единственным экс-возлюбленным Марины Голуб, на которого ее наследница затаила обиду, стал актер Анатолий Белый. В 2006 году он бросил Голуб ради молодой избранницы. Более того, мужчина привел пассию на похороны артистки, чем обидел ее дочку.Анастасия признавалась, что после смерти родительницы год посещала психотерапевта. Несмотря то, что трагедия принесла наследнице артистки много горя, она согласилась занять место мамы в проекте "Девчата" и стать его соведущей. А сейчас 36-летняя дочь звезды делает успехи в карьере продюсера, режиссера и занимается собственными проектами.О личной жизни Анастасии Голуб практически ничего не известно. В 2019 году наследница актрисы признавалась, что мама была для нее самым близким человеком, и пока что она не может заменить эту близость ничем другим. Однако в прошлом году, во время протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, Анастасия опубликовала снимок , что скучает по своему парню.