В 10:32 6 декабря 2021 года в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в...

В 10:32 6 декабря 2021 года в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Александрове на улице Королева, д. 9.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, на момент прибытия подразделений наблюдалось задымление в квартире. Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 1 кв. м. Сгорело имущество в квартире. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 15 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/