Открытие объекта переносится на неопределённый срок.

Во Владимире открытие в Центральном парке культуры и отдыха перенесено на неопределённый срок. Подрядчик не завершил монтаж до наступления холодов.Территорию объекта засыпали песком, заасфальтировали, установили игровые элементы. Работы остановились во время укладки резины. Вдруг в ноябре выпал снег, который помешал строителям завершить установку травмобезопасного покрытия до заморозков.Напомним, что на площади 800 квадратных метров разместятся качели, карусели, качалки и додекаэдр. Для детей от 6 до 12 лет предназначена многофункциональная конструкция с различными веревочными и винтовыми элементами и горкой-трубой. Отдельную зону выделят для малышей от 3 до 6 лет.