Пожар произошел утром в минувшую субботу, 4 декабря. На предприятие выехали 23 огнеборца и 8 спецмашин. К их приезду пламя охватило 3-й этаж. Сотрудниками МЧС было сформировано 4 звена

Пожар произошел утром в минувшую субботу, 4 декабря. На предприятие выехали 23 огнеборца и 8 спецмашин. К их приезду пламя охватило 3-й этаж. Сотрудниками МЧС было сформировано 4 звена газодымозащитной службы для тушения пожара и эвакуации людей. Пожарные не дали огню распространиться по всему зданию, и ликвидировали пожар на 50 квадратных метрах. Погибших и пострадавших